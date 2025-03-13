Финские войска, которые оккупировали Карелию во время Великой Отечественной войны, уничтожали славянское население. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

"Без разбора уничтожая в первую очередь славянское население", — отметил он.

Патрушев напомнил, что Карелия оставалась под финской оккупацией почти три года и была превращена в концентрационный лагерь. По его словам, исторические документы подтверждают, что Финляндия вела расистскую политику, разделяя местное население по национальному признаку.

Кроме того, он отметил, что сейчас территория Финляндии превращается в плацдарм НАТО, представляя угрозу для России.