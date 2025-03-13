В Курской области нашли пропавших без вести: семьи снова вместе

В Курской области нашли более сотни человек, ранее числившихся пропавшими без вести. Помощник главы МЧС России Юрий Мезинов рассказал РИА Новости, что 90% из них находились в списках разыскиваемых.

"Важно, что 90 процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90 процентов у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник", — сказал Мезинов.

Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи эвакуировали 68 человек. Медики их осмотрели, но экстренная помощь никому не понадобилась. 52 человека разместили в пунктах временного размещения, а 16 забрали родственники.

В январе в регионе разыскивали более 500 человек. Сейчас этот список стал значительно короче.