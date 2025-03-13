Трамп сделал заявление о России: имеет смысл, но есть обратная сторона

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение о прекращении огня на Украине "имеет смысл для России", но ситуация сложнее, чем кажется. Киев согласился на 30-дневное перемирие, а Вашингтон возобновил военную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Киеву через польский хаб вернулись к прежним объемам. Теперь США ждут ответа Москвы.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что перемирие может дать Киеву время на подготовку и усиление армии. Москва уже не раз указывала на систематические нарушения договорённостей со стороны Украины.

Что ответит Кремль? Ожидаем реакции.