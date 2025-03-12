Опасный дом от популярного застройщика: эксперт нашел смертельные нарушения

В новостройке от компании "ПИК" обнаружены серьезные дефекты, некоторые из которых могут быть смертельно опасными. Об этом сообщает "Shot Проверка".

Приемка квартиры с экспертом выявила множество проблем: плохо выполненные затирочные швы, хлипкие двери, облезающую краску. Но самое страшное — отсутствие заземления в ванной. "Это может быть опасно для жизни", — предупредил специалист Илья Сикорский.

Бывший строитель рассказал, что нарушения в домах от "ПИК" начинаются еще на этапе проектирования. Ошибки в строительстве могут угрожать безопасности жильцов.

Перед покупкой квартиры не забудьте проверить качество отделки — возможно, за красивой картинкой скрываются опасные недочеты.