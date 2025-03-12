Сбор валежника может привести к штрафу и даже тюрьме: что нужно знать?

Сбор валежника в лесу может привести к серьезным последствиям. Юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин предупреждает: если нарушить правила заготовки дров, можно нарваться на штраф или даже тюремный срок.

Валежником считаются только лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучья, которые не являются порубочными остатками. Если взять дерево, поваленное снегом или ветром, штраф составит уже 5000 рублей, а технику, использованную для сбора, могут конфисковать.

Но и это еще не все. «Если ущерб будет признан крупным, возможен штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до семи лет», – отметил Безделин.

Так что перед тем, как отправиться за дровами, убедитесь, что знаете правила. Иначе бесплатные дрова могут обойтись очень дорого.