В популярном аптечном креме от прыщей нашли канцероген: он вызывает рак

Популярный аптечный крем La Roche-Posay Effaclar Duo оказался под запретом. В одной из партий нашли превышение нормы бензола — вещества, которое может вызывать лейкемию и другие тяжелые заболевания крови.

Компания L'Oréal заявила, что проблема затронула только одну партию, но несмотря на это, приняла решение изъять весь крем из продаж. Теперь продукт вернется на рынок только после изменения формулы.

Почему в креме появился бензол? Дело в бензоил пероксиде — основном компоненте средства. При нагревании он может превращаться в токсичный бензол. Именно поэтому дерматологи советуют не оставлять косметику в жаре и избегать солнца после нанесения.

"Производители не добавляют бензол намеренно, но полностью предотвратить его появление сложно", — отмечают специалисты Европейской академии по дерматологии.

Похожая история случалась и раньше — в 2021 году бензол нашли в солнцезащитных средствах Johnson & Johnson, а в 2022-м — в сухих шампунях Banana Boat.

Безопасность косметики снова под вопросом — следите за составом и условиями хранения своих средств!