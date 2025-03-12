Казахстан отверг идею памятника Жириновскому: "с какой стати?"

В Казахстане не появится памятник первому лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Вице-премьер страны Ермек Кошербаев опроверг эту информацию, ответив журналистам категоричным "нет".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что памятник Жириновскому могут установить в Алма-Ате в 2026 году, ведь именно в этом городе он родился. Однако городские власти также подтвердили: никаких таких планов нет.

"Нет, конечно (…) Я сказал нет, потому что нет, с какой стати", — заявил Кошербаев, окончательно поставив точку в этом вопросе.

Таким образом, обсуждения на эту тему официально закрыты — Казахстан не собирается увековечивать Жириновского.