"Завожу – глохнет!" Водитель Haval Dargo столкнулся с серьезной проблемой

Владелец Haval Dargo столкнулся с серьезными проблемами при запуске своего автомобиля. Все началось с легкой детонации в двигателе, затем машина начала глохнуть при попытке тронуться с места.

Позже ситуация ухудшилась – после выключения мотор стал заводиться лишь на доли секунды, а затем снова глох. На приборной панели загорелись значки Check и аккумулятора. Водитель попытался снова завести машину, но услышал лишь щелчки, как при разряженном аккумуляторе.

Проблема с запуском Haval Dargo уже вызвала обсуждения среди владельцев. Будет ли официальный отзыв или это единичный случай – покажет время.