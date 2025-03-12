Porsche теряет миллиарды: прибыль автогиганта рухнула на 30%

Плохие новости для поклонников Porsche. Прибыль автопроизводителя в прошлом году рухнула на 30%, составив 3,6 миллиарда евро. Выручка тоже снизилась – до 40,1 миллиарда евро. И это не конец: в 2025 году ожидается еще одно падение.

Продажи Porsche в 2024-м упали на 3%. Концерн уже готовится к сокращению штата – к 2029 году уволят почти 4 тысячи сотрудников. Причины? Снижение спроса, экономическая нестабильность и общие сложности в автомобильной отрасли.

Porsche пытается адаптироваться к новым условиям, но эксперты прогнозируют сложный год для компании. Чем это обернется для рынка люксовых авто – покажет время.