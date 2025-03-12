Скандальному певцу указали на дверь: за что Богдана Титомира выгнали с экстремального проекта

Певец и бывший участник группы "Кар-Мэн" Богдан Титомир покинул новое экстремальное шоу "В темноте" практически сразу после начала из-за своего скандального характера и нарушений правил.

По сообщениям, как только артист оказался в тёмной комнате, он начал вести себя странно: разговаривал сам с собой и использовал ненормативную лексику. Когда он столкнулся с другим участником, то полез в драку, хотя его предупредили, что ему хотят помочь.

Титомир извинился и поблагодарил за помощь, но затем снова начал что-то бормотать, а также решил обойти правила и включил фонарик. Организаторы были вынуждены отстранить его от участия в шоу.

Известно, что в шоу приняли участие 40 звёзд шоу-бизнеса, среди которых Анна Седокова, Алана Мамаева, Прохор Шаляпин, Анастасия Волочкова, Наталия Медведева и другие. Ведущим программы стал Сергей Бурунов.