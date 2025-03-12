Рената Литвинова рассказала о жизни и работе в Париже: моя публика живёт здесь

Российская актриса и режиссёр Рената Литвинова стала героиней нового номера португальской версии журнала Vogue. В интервью она рассказала о жизни в Париже и о своей новой постановке под названием "Monstre sacré" ("Священный монстр").

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) Рената Литвинова переехала во Францию и сейчас готовится к премьере своего нового спектакля, в котором она исполняет сразу три роли: автора, режиссёра и актрисы.

Журналисты издания отметили, что в пьесе "есть некая атмосфера изгнания: индустрии, молодости, самого прошлого". Париж стал местом уединения главного персонажа и, в некотором смысле, самой Ренаты Литвиновой.

"Мы бежим, но всё остаётся внутри нас. А Париж прекрасен в своём творческом хаосе — все устремляются туда в поисках свободы и любви", — отметила актриса.

Она также напомнила, что её предыдущая постановка "Кактус" прошла в Париже с аншлагами, подчеркнув, что её публика живёт именно здесь.