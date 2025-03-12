Долина разнесла Бородина: что не понравилось певице в шоу Один в один

Народная артистка РФ Лариса Долина стала членом жюри в очередном выпуске шоу "Один в один" и обрушилась с критикой в адрес одного из участников, певца Арсения Бородина.

Как пишет StarHit, перед выступающими артистами стояла задача перевоплотиться в героев кинофильмов разных жанров. Например, таких картин, как "Карнавал", "Титаник", "Гостья из будущего" и других.

Лариса Долина осталась недовольна выступлением Арсения Бородина, появившегося на сцене в образе Д'Артаньяна. Певица подчеркнула, что исполнитель вёл себя суетливо и не знал, куда себя деть.

"Относительно вокала — так хорошо всё начиналось, я услышала молодого Боярского, а потом вдруг — раз, и появился Арсений Бородин, а мне хотелось, чтобы это осталось до самого конца песни", — высказалась Долина.

Отмечается, что Арсений Бородин спокойно относится к конструктивной критике и старается учиться на своих ошибках.