Эти позы во сне разрушают ваш позвоночник! Проверьте, не делаете ли вы ошибку

Задумывались ли вы, что можно получить травму… во сне? Да, во время отдыха тело тоже страдает. Клинический специалист по сну Лори Ледли предупреждает: привычки сна могут привести к болям в шее, спине и даже серьезным повреждениям позвоночника.

Самые опасные позы — на животе, с поднятыми руками или в положении эмбриона. Они вызывают напряжение в суставах и могут привести к травмам. Спите с высокой подушкой? Это тоже риск! Неправильное положение головы перегружает шею.

Как же спать правильно? Оптимальный вариант — на спине с ровными руками или на боку, но не в скрюченном положении. А чтобы поддерживать позвоночник, используйте специальные подушки и матрас средней жесткости.

Правильная поза сна — залог крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Проверьте, не вредите ли вы себе каждую ночь!