Лилибет в опасности: беспечность принца Гарри и Меган Маркл вызвала гнев в Сети

Герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, стали объектом критики в интернете из-за их, по мнению пользователей, безответственного отношения к своей дочери Лилибет.

Поводом для обсуждения стала фотография девочки и её отца, которую Меган Маркл опубликовала в социальных сетях в честь Международного женского дня. На снимке Лилибет сидит на коленях у принца, а он нежно целует её в макушку. Предполагается, что они вместе катались на катере.

Однако пользователи Сети обратили внимание на то, что ребёнок находится на судне без спасательного жилета. Они выразили своё возмущение и назвали знаменитых родителей безответственными.

"Как безответственно! Даже владельцы домашних животных надевают спасательные жилеты на своих питомцев, когда катаются на лодках", — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи предположили, что лодка, в которой сидит Гарри вместе с Лилибет, просто стояла на берегу.