Скрытый сигнал болезни Паркинсона: обратите внимание на нос

Болезнь Паркинсона сложно выявить на ранних стадиях, но есть один скрытый симптом, который может появиться за несколько лет до диагноза. Это потеря обоняния. Исследования показывают, что до 95% пациентов с этим заболеванием отмечают снижение способности чувствовать запахи. Этот симптом не лечится, но может стать ранним сигналом для обращения к врачу.

Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что основные признаки болезни Паркинсона – это тремор, замедленность движений и мышечная скованность. Но потеря обоняния может проявиться раньше всех. Она влияет на качество жизни: снижает аппетит, вызывает изменения в весе, мешает ощущать запах гари или испорченной еды.

Специалисты напоминают: чем раньше поставлен диагноз, тем лучше можно контролировать симптомы и замедлить развитие болезни. Если вы или ваши близкие заметили изменения в обонянии или другие тревожные признаки – не откладывайте визит к врачу.