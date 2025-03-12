Исповедь Пелагеи: что заставило певицу плакать после съёмок шоу Голос

Певица Пелагея в эфире YouTube-шоу "Как это было с Яной Чуриковой" рассказала, что после того, как она стала наставницей в шоу "Голос", она долгое время переживала из-за негативных комментариев зрителей.

По словам певицы, когда закончился первый сезон музыкальной передачи, она решила прочитать комментарии и не смогла сдержать слёз.

"Мне было так грустно! Я думала: "Почему они выбирают выражения, которые действительно очень обидные?" — призналась она.

Певица отметила, что некоторые люди не могут найти общий язык с окружающими и часто раздражают их. Она и сама сталкивалась с таким, но никогда не писала негативных комментариев.

Она рассказала, что сначала пыталась соответствовать ожиданиям зрителей, но вскоре поняла, что из-за этого в кадре не хватает жизни и настоящих эмоций.

Первый состав наставников — Пелагея, Дима Билан, Александр Градский и Леонид Агутин — считается золотым.