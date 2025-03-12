Ошибка многих водителей: почему 10 000 км – не лучший ориентир для замены масла?

Многие автовладельцы следуют рекомендациям производителей и меняют масло каждые 10–15 тысяч километров. Однако эксперты советуют делать это чаще, особенно в России.

Руководитель сервисного центра объяснил, что климатические условия, пробки и длительные холостые прогревы сокращают срок службы моторного масла. Главным критерием замены должна быть не пробега, а количество моточасов – то есть время, в течение которого двигатель реально работает.

Особенно это актуально для малолитражных турбодвигателей, которые быстро перегреваются, разрушая молекулярную структуру масла. Это приводит к отложениям, забивающим систему смазки и повышающим риск поломок.

Специалисты рекомендуют менять масло каждые 7 500 километров или следить за моточасами. Это продлит ресурс двигателя и убережёт его от внезапных неисправностей.