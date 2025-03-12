Усилия Трампа осложнены: Запад оценил готовность Москвы к компромиссам по Украине

Президент России Владимир Путин выдвинул жесткие условия для мирных переговоров по Украине. По данным Bloomberg, его требования касаются территорий, миротворцев и нейтралитета Киева. Западные спецслужбы считают, что такие условия сделают соглашение невозможным, а Москва продолжит военные действия, если цели не будут достигнуты.

"Путин не намерен идти на компромисс в вопросах, касающихся территории, миротворцев и нейтралитета Украины в любых мирных переговорах, что осложняет усилия президента Дональда Трампа по достижению надежного урегулирования", — сказали они.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил агентству, что эта оценка неверна. Он подчеркнул, что Россия открыта для мирного урегулирования и предпочитает дипломатический путь.

Тем временем, президент США Дональд Трамп продолжает искать пути для урегулирования конфликта, но условия Москвы усложняют этот процесс.