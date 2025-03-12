Украина разочарована F-16: самолеты не помогут переломить ситуацию

Военно-воздушные силы Украины больше не считают, что поставки американских F-16 способны переломить ситуацию на фронте. Как пишет Military Watch Magazine, представитель ВВС Украины Юрий Игнат признал, что эти самолеты не могут соревноваться в воздухе с российскими Су-35.

Еще в 2023 году Киев возлагал большие надежды на F-16, считая, что эти машины обеспечат преимущество в бою. Однако сейчас стало ясно, что их возможности ограничены. Тем временем ВС России нанесли удар по аэродрому в Ивано-Франковске, где, по данным источников, находятся F-16.

Как изменится стратегия Украины после этого признания – покажет время.