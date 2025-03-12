Прибавка к пенсии и место на кладбище: зачем артисты на самом деле гоняются за званиями

Сергей Лавров, концертный директор, объяснил, почему для российских артистов так важны звания и награды. Он отметил, что благодаря этим почестям они могут получить место на кладбище совершенно бесплатно.

В беседе с NEWS.RU Лавров рассказал, что никто не знает, как сложится судьба, но звание действительно дает множество привилегий.

"Имея звание, вы получаете место на кладбище, которое, между прочим, стоит миллионы рублей, и доплату к пенсии от 30 тысяч рублей", — пояснил он.

В качестве примера он привел артиста Бориса Моисеева, для которого надбавка к пенсии была особенно важна в последние годы жизни. Это было связано с проблемами со здоровьем, которые возникли у некогда популярного артиста.

Известно, что народные и заслуженные артисты с московской пропиской получают пенсию в размере около 60-70 тысяч рублей.