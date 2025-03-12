Российские военные в центре Суджи: опубликованы первые кадры

В сети появились кадры с российскими военнослужащими в центре Суджи. Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал фото, подписав его словами: «Привет из Суджи! Ура!».

По данным военкоров, бои в городе продолжаются, но российские военные уже развернули флаг в центре населенного пункта. Фотография сделана на Советской площади, где расположены здание местной администрации и памятник Ленину.

Ранее во вторник сообщалось, что российские силы выбили украинских военных из восточных районов Суджи и продвигаются вглубь города. Однако официальных подтверждений пока нет.

Суджа – крупнейший населенный пункт России, который был оккупирован ВСУ после августовского вторжения в Курскую область. Сейчас российские войска ведут зачистку территории.