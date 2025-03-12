Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американским блогерам заявил, что Россия не пойдет на компромисс по украинскому кризису, если это поставит под угрозу судьбы людей. По его словам, Москва знает, что нужно делать в сложившейся ситуации.

Лавров подчеркнул, что приоритетом остается защита людей, которых киевский режим лишает истории. Он добавил, что Запад может продолжать заблуждаться, но для России ситуация предельно ясна.

Президент Владимир Путин ранее также говорил, что мир на Украине должен быть долгосрочным, а не просто передышкой для перегруппировки сил. Территориальных уступок Москве быть не может, подчеркнул российский лидер.