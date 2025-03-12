Режиссёр Мастера и Маргариты опустил Андреасяна: это уровень второго класса

Режиссёр Юрий Кара, известный по своей экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (1994 год), поделился мнением о творчестве Сарика Андреасяна. По его словам, работы последнего находятся за гранью понимания.

В интервью с "Абзацем" Юрий Кара высказал недоумение по поводу того, кто финансирует фильмы его коллеги. Он считает, что творчество Сарика Андреасяна находится на уровне второго класса, где два плюс два всегда пять. А вот работы Андрея Тарковского, по мнению Кары, это высшая математика, которую не все способны понять.

Однако, несмотря на это, режиссёр уверен, что даже негативные отзывы о Сарике Андреасяне будут способствовать его успеху, так как люди захотят узнать больше о его работах.

Сарик Андреасян привлёк внимание общественности после общения со студентами Московской международной киношколы. В ходе беседы с одной из учениц он эмоционально заявил, что не любит Андрея Тарковского и авторское кино.

Позднее режиссёр принёс извинения за то, что не смог сдержать эмоций, но при этом назвал Андрея Тарковского "диссидентом и предателем Родины".