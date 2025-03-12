Больше не скрывают: Хадид рассказала об особенных отношениях с Купером

Известная супермодель Джиджи Хадид впервые публично заговорила о своих отношениях с голливудским актёром Брэдли Купером.

В интервью журналу Vogue она описала их роман как "особенный и счастливый". Модель рассказала, что они познакомились на дне рождения ребёнка их общего друга.

Джиджи Хадид считает, что ей очень повезло встретить такого мужчину, как Брэдли Купер. По её словам, они оба знают, чего хотят от отношений.

"Очень важно, когда ты осознаёшь, чего хочешь и чего заслуживаешь в отношениях. А когда находишь человека, который тоже это понимает, и вы оба работаете над собой, чтобы стать лучше партнёрами, — это особенное чувство", — поделилась модель.

Также она отметила, что они оба не считают нужным распространяться о своих отношениях и редко комментируют информацию, которая появляется в СМИ.