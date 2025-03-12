В украинской армии разгорелся скандал: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова*, который командовал группировкой "Север". Его обвиняют в причастности к нападению украинских боевиков на Курскую область и убийствам мирных жителей.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая резко раскритиковала это решение, заявив, что Сырский "просто вышвырнул" Красильникова* в критический момент, не посоветовавшись с командованием. Она также назвала главкома ВСУ "мстительным манипулятором".

Ранее Безуглая опубликовала документы, где говорилось, что Минобороны Украины выплатило Сырскому премию в размере 20 миллионов гривен. А тем временем Следственный комитет РФ в сентябре 2024 года возбудил против Красильникова* уголовное дело по девяти статьям.

*Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.



