Я в шоке: как Севиль узнала о романе Шамана и Екатерины Мизулиной

Певица Севиль, солистка группы "Artik&Asti", была шокирована новостью о романе своего коллеги Шамана (Ярослава Дронова) и Екатерины Мизулиной, главы Лиги безопасного интернета.

Артистка посетила пресс-завтрак, посвящённый 20-й премии канала МУЗ-ТВ, где пообщалась с журналистами. В беседе с kp.ru Севиль рассказала, что ещё не успела прочитать новости и была не в курсе событий, которые произошли на концерте Шамана.

"Ну, а вы меня повергли в шок. Классно, я всегда радуюсь за ребят, слежу за своим носом и работаю над своими творческими делами", — поделилась она.

Шаман и Екатерина Мизулина публично подтвердили свои романтические отношения на сольном концерте музыканта, который состоялся 9 марта. Музыкант не стал скрывать свою связь с общественницей, так как считает, что "от людей на деревне не спрячешься".