Жена Кэмерона рыдала 4 часа: режиссёр готовится к выходу третьей части Аватара

Режиссёр Джеймс Кэмерон с улыбкой вспоминает, как его жена четыре часа не могла успокоиться после просмотра незаконченной версии третьей части "Аватара".

Кэмерон, готовящийся к выходу фильма "Аватар: Огонь и пепел", рассказал, что его супруга долго не могла прийти в себя после просмотра. Он смог узнать её мнение только на следующий день, так как сам отправился спать.

"Моя жена посмотрела "Аватар 3" от начала до конца — она специально не смотрела отдельные фрагменты, чтобы оценить весь фильм. Это было 22 декабря. Она плакала в течение четырёх часов", — поделился кинематографист.

Премьера фильма "Аватар 3" запланирована на 19 декабря 2025 года. В фильме рассказывается история клана На'ви, которые живут возле вулканов.

Ещё две заключительные части франшизы выйдут в 2029 и 2031 годах.