Можно ли получить штраф за алкоголь в машине, даже не заводя двигатель?

Можно ли получить штраф за пьяное вождение, если вы просто находитесь в машине с алкоголем? Юристы предупреждают: ситуация сложнее, чем кажется.

Формально закон запрещает управлять автомобилем в нетрезвом состоянии, но если вы просто сидите в машине, наказание не предусмотрено. Однако на практике инспекторы ДПС могут усмотреть нарушение. Например, если водитель случайно передвинет машину или заведёт двигатель.

Часто сотрудники ГИБДД выжидают, чтобы водитель сам начал движение. Даже незначительный манёвр – перестроение на парковке или заезд в гараж – может стать основанием для обвинения.

Эксперты советуют: если вы выпили, лучше вообще не приближаться к автомобилю. Иначе доказать свою невиновность может быть сложно.