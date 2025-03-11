Проблемы с экзаменами для мигрантов: Рособрнадзор предупредил сразу шесть вузов

Рособрнадзор объявил предостережения шести вузам за нарушения при тестировании мигрантов на знание русского языка. В список попали Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого и Курский государственный университет.

Ранее правительство России утвердило список из 92 государственных учреждений, которые имеют право проводить экзамены для мигрантов. Согласно правилам, передача этих полномочий третьим лицам запрещена. Однако проверки выявили нарушения в нескольких учебных заведениях.

Кроме крупных государственных вузов, предостережения получили Академия инновационной стоматологии, Институт профессиональных технологий и сервиса "ФиЗ" и Высшая школа медицины "Эко-Безопасность".

Рособрнадзор продолжает контроль за соблюдением правил проведения экзаменов для иностранных граждан. Ведомство напоминает, что все учреждения обязаны строго следовать установленным требованиям, иначе их аккредитация может быть пересмотрена.