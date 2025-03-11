Самая массированная атака дронов: Кремль заверил, что система ПВО сработала эффективно

Ночью 11 марта Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала специальной военной операции. Было зафиксировано 337 беспилотников, направленных на разные регионы страны. Более ста из них летели в сторону Москвы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры по подготовке к таким атакам были приняты заблаговременно. По его словам, это позволило эффективно защитить столицу, Подмосковье и другие регионы.

Тем не менее, последствия атаки были серьёзными. В Подмосковье два человека погибли, еще 18 получили ранения. Российские силы ПВО работали по всей стране, сбивая дроны над десятью регионами.

Атаки беспилотников становятся всё более масштабными, но власти уверяют, что оборона страны готова отражать такие удары.