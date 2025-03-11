В Курской области российские войска продолжают наступление. Генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что вокруг Суджи осталось всего два-три населённых пункта, которые пока не освобождены.

По его словам, российские бойцы проникли в тыл украинских подразделений по трубе газопровода, что вызвало среди них панику. Первой в атаку пошла группа «Аида» спецназа «Ахмат» и 30-й мотострелковый полк. Они выбили противника из лесопосадки, захватили два опорных пункта ВСУ и вошли в населённый пункт Кубаткин.

Ранее Минобороны России объявило об освобождении 12 населённых пунктов в Курской области, среди них Агроном, Богдановка, Дмитрюков, Кубаткин и другие. Бои продолжаются, российские силы продолжают закрепляться на занятых рубежах.

Ситуация на приграничных территориях остаётся напряжённой, но, как заявляют военные, контроль над районом постепенно укрепляется.