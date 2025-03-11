Грозный, но уязвимый? Почему "Адмирал Нахимов" зависит от поддержки с воздуха

Американские СМИ оценили шансы российского тяжелого атомного крейсера "Адмирал Нахимов" в возможном противостоянии с флотом США и НАТО. Обозреватель 19FortyFive Стив Балестриери считает, что выживание корабля будет зависеть от наличия воздушного прикрытия.

Эксперт напоминает, что во времена холодной войны у Советского Союза было около тысячи морских самолетов. Сегодня у России такого флота нет, поэтому для защиты "Адмиралу Нахимову" придется действовать вблизи берегов.

Тем временем в России завершается модернизация крейсера. Глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что он получит самое современное вооружение и вернется в строй. А обозреватель издания TWZ Томас Ньюдик уверен, что обновленный корабль сможет прослужить ещё десятки лет.

Каким будет будущее "Адмирала Нахимова"? Американские эксперты видят в нем уязвимую цель, а в России считают его символом военно-морской мощи.