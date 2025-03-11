Как мозг хранит воспоминания? Учёные нашли неизвестные ранее нейроны

Учёные совершили прорыв в изучении памяти! Исследователи из Университета Британской Колумбии обнаружили новый тип нейронов, которые отвечают за узнавание предметов. Эти "яйцевидные" клетки помогают мозгу запоминать окружающие вещи и сохранять воспоминания на долгие годы.

Доктор Марк Чембровски отмечает, что способность узнавать предметы — ключевая часть нашей идентичности. Однако нарушения в работе этих клеток могут быть связаны с болезнью Альцгеймера и эпилепсией.

Аспирантка Адриенн Кинман первой обнаружила эти клетки в гиппокампе мозга мышей. Исследования показали, что они активно реагируют на новые объекты, но перестают работать, когда предмет становится знакомым.

Учёные предполагают, что воздействие на эти клетки может помочь в разработке методов лечения болезней, связанных с потерей памяти. Теперь исследователи изучают, как можно восстановить или усилить их работу.

Это открытие может изменить наши представления о том, как работает память. Возможно, в будущем учёные смогут создать лекарства, способные замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний.