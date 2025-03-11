ТО дорожает, но есть решение: 5 способов снизить затраты на обслуживание авто

Расходы на техобслуживание автомобилей в России за последние два года выросли. Но есть способы экономить, не жертвуя качеством.

Технический директор FIT SERVICE Алексей Рузанов поделился полезными советами. Главное – регулярная диагностика. Она стоит недорого, а иногда и вовсе бесплатна. Это помогает вовремя выявлять проблемы и избегать серьёзных поломок.

Выбирайте надёжный автосервис. Дешёвые гаражные мастерские могут сэкономить вам деньги сегодня, но в итоге приведут к ещё большим расходам. Проверяйте гарантию на работы и запчасти. Если СТО берёт на себя обязательства, можно быть уверенным в качестве ремонта.

Не забывайте про бонусные программы. Многие автосервисы, АЗС и магазины автозапчастей предлагают скидки постоянным клиентам. Также на рынке появились качественные аналоги деталей после ухода ряда брендов. Главное – убедиться, что на них есть гарантия.

Экономия начинается с грамотного подхода. Регулярное ТО, правильный выбор сервиса и использование бонусов помогут вам тратить меньше, сохраняя безопасность автомобиля.