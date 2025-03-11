Режиссёр Кончаловский сделал заявление об авторском кино на фоне резких слов Андреасяна

Режиссёр Егор Кончаловский в беседе с ТАСС высказал мнение, что авторское кино в некоторой степени возможно благодаря коммерческому. Такое мнение он выразил на фоне заявления своего коллеги Сарика Андреасяна о нелюбви к авторским фильмам.

По его словам, авторское кино должно существовать, но одновременно с ним должна развиваться широкая река коммерческого кино.

Сын Андрея Кончаловского подчеркнул, что любое кино является авторским, поскольку в нём отражается индивидуальный взгляд режиссёра. Кроме того, он отметил, что авторское кино может быть коммерчески успешным.

"Например, фильмы Квентина Тарантино и братьев Коэнов были достаточно коммерчески успешными, но это абсолютно авторское кино", — добавил Кончаловский.

В настоящее время, по его словам, весь качественный кинематограф сместился в сериалы.

Егор Кончаловский известен своими работами, такими как "Большой дом", "Антикиллер", "Побег" и другими.