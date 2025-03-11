Я в порядке, я выживу: Долина эмоционально отреагировала на действия аферистов

Народная артистка РФ Лариса Долина вышла на связь с поклонниками и прокомментировала новости о том, что от её имени злоумышленники пытаются выманить у людей деньги.

Певица, которая и сама стала жертвой мошенников, пояснила, что никогда бы не стала просить финансовой помощи. По её словам, она сможет справиться самостоятельно, несмотря на тяжёлую жизненную ситуацию.

"Я в порядке, я выживу! И я никогда бы не написала ничего подобного. Ложь абсолютная. <…> Так что никогда денег я ни у кого просить не буду. Блокируйте мошенников, берегите себя и своих близких", — заявила артистка.

Также она отреагировала на слухи об ухудшении состояния здоровья и заверила, что находится в полном здравии. Она ещё раз подчеркнула, что у неё всё в порядке.

Лариса Долина в прошлом году лишилась дорогостоящей пятикомнатной квартиры в столице из-за того, что доверилась мошенникам. По её делу в настоящее время ведётся следствие.