Угроза жизни: врачи запретили пострадавшей в аварии с Буйновым покидать больницу

Телеведущий Дмитрий Борисов в эфире "Пусть говорят" сообщил, что пострадавшая в ДТП с участием певца Александра Буйнова женщина не смогла приехать в студию из-за ухудшения самочувствия.

Он отметил, что врачи не разрешили воспитательнице детского сада покинуть больницу, так как существует реальная угроза жизни — тромбоэмболия. Тромб может оторваться в любой момент, что очень опасно.

Однако Алла Смирнова, пострадавшая в аварии, вышла на связь по видеосвязи и рассказала, как всё произошло. Она отметила, что переходила дорогу по пешеходному переходу, внимательно осмотревшись по сторонам.

"Уже когда я оказалась на полосе, я увидела машину, и всё - меня подбросило в воздух и откинуло на несколько метров с пешеходного перехода. Показалось, что земля ушла из-под ног", — поделилась Алла.

По её словам, Александр Буйнов, который был за рулём автомобиля, постарался спрятаться и сделать вид, будто не причастен к дорожному происшествию.

Сын Аллы Смирновой Алексей Князев сообщил, что мать находится в больнице имени Семашко. Её состояние оценивается как удовлетворительное, но "посттравматическое и непредсказуемое".