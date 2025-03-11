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Охрана, камеры и живая изгородь: раскрыты детали жизни Пугачёвой на Кипре

Правда ТВ
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми
Фото: instagram.com by личный аккаунт Максима Галкина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

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