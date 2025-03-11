Охрана, камеры и живая изгородь: раскрыты детали жизни Пугачёвой на Кипре

Андрей Родин, гражданин Кипра, поделился с aif.ru информацией о том, как народная артистка СССР Алла Пугачёва и её супруг, известный юморист Максим Галкин* (признан в России иностранным агентом), обосновались на острове.

По словам Родина, вилла, которую приобрели супруги, представляет собой роскошное жилище. На территории есть всё необходимое для комфортного проживания: бассейн, подземная парковка, винный погреб, сауна и тренажёрный зал.

Кроме того, вилла тщательно охраняется: вокруг неё установлена высокая живая изгородь и размещены камеры видеонаблюдения.

Родин часто проезжает мимо виллы, так как возит свою дочь на занятия танцами. Он отметил, что на улицах, где находится вилла, не так много места для разгона, из-за постоянных поворотов.

"Мы видим машину, в которой Галкин сидит на переднем сиденье рядом с водителем. А сзади — автомобиль Rolls-Royce с тонированными стёклами. Все знают, что Пугачёва любит эту модель", — рассказал Родин.

Однако, по его словам, ни он, ни другие жители острова не проявляют излишнего любопытства к российским знаменитостям.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.