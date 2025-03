Плейлист короля: Карл III раскрыл, какая музыка его вдохновляет

Король Карл III в честь Дня Содружества решил поделиться своим плейлистом и рассказать о своей любимой современной исполнительнице.

Монарх, который уже длительное время борется с онкологическим заболеванием, признался, что музыка имеет для него большое значение, как и для многих других людей.

Одной из самых любимых композиций Карла III стала песня американской поп-певицы Бейонсе Crazy In Love. Он назвал исполнительницу "исключительной" и отметил, что не может устоять перед её талантом.

В его плейлисте также присутствуют композиции Кайли Миноуг (The Loco-Motion), Майкла Бубле (Haven't Met You Yet) и Arrow (Hot Hot Hot). Он рассказал, что всегда вдохновлялся творчеством Дайаны Росс и каждый раз, когда слышал её хиты, пускался в пляс.

Карл III поделился воспоминаниями о встрече с Бобом Марли в Лондоне, которому в этом году могло бы исполниться 80 лет. Король отметил, что знакомство с музыкантом было потрясающим, так как он умел заряжать энергией.