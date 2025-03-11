"Орешник" в деле? В Госдуме предложили ответ на атаку дронов

В России обсуждают ответ на крупнейшую атаку дронов за время спецоперации. В ночь и утром 11 марта по российской территории было выпущено 337 беспилотников. Большинство удалось сбить, но некоторые всё же достигли целей. Два дрона попали в жилые дома в Подмосковье.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов допустил применение "Орешника" — системы, о которой пока известно немного. Журналист Александр Юнашев сообщил в Telegram, что Картаполов назвал этот шаг "не лишним" и предложил запуск "лучше даже не одного" такого комплекса.

При этом окончательное решение остаётся за президентом России. Вопрос о возможном ответе на масштабную атаку продолжает обсуждаться. Тем временем эксперты оценивают, как подобные налёты могут повлиять на дальнейший ход конфликта.

Ситуация остаётся напряжённой. Москва усиливает противовоздушную оборону, а военные анализируют эффективность системы противодействия беспилотникам. Будет ли применён "Орешник" и какие последствия это повлечёт — покажет ближайшее время.