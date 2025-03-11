Сыновья растут: Пресняков и Подольская готовятся к переезду в дом побольше

Певец Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская поделились своими планами о переезде в новый дом.

В интервью изданию "Караван историй" артист отметил, что в их доме, где они живут уже десять лет, стало тесно. Они решили построить новое жильё, но при этом сохранить привычный образ жизни, поэтому останутся жить в том же посёлке.

"Хочется, чтобы всё было в белых тонах. У мальчиков есть комнаты, но они маленькие. Хочется, чтобы у них было больше пространства", — заявил Пресняков.

Также музыкант рассказал, что он спокойно относится к деньгам, поэтому может позволить себе как крупные траты, так и участие в благотворительных проектах. По его словам, если есть возможность потратить деньги, то это нужно делать.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе уже 18 лет. Они воспитывают двоих общих сыновей — Артемия и Ивана. Кроме того, у артиста есть старший сын Никита от певицы Кристины Орбакайте.