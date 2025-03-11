Древняя загадка раскрыта: "Ребёнок из Лапеду" жил дольше, чем думали

Учёные провели сенсационное исследование детского скелета, найденного в Португалии! Этот ребёнок жил между 27 780 и 28 550 лет назад, а его останки содержат уникальное сочетание признаков неандертальцев и современных людей.

Ребёнка из Лапеду нашли случайно в 1998 году в скальном убежище Лагар-Велью. Его тело было покрыто красной охрой – это традиционный погребальный ритуал верхнего палеолита, ранее связанный только с Homo sapiens. Рядом с останками обнаружили кости животных, что может указывать на ритуальные подношения.

Ранее учёные не могли точно определить возраст находки из-за разрушения коллагена в костях. Однако новая методика радиоуглеродного анализа по гидроксипролину позволила получить точную дату. Теперь исследователи уверены, что неандертальцы и современные люди сосуществовали дольше, чем предполагалось ранее.

Эта находка меняет представления об эволюции человека и его культуре. Археологи продолжают изучать останки, чтобы понять, насколько тесным было взаимодействие между видами. Возможно, перед нами не просто случай гибрида, а доказательство культурного обмена между Homo sapiens и неандертальцами.

Открытие Ребёнка из Лапеду стало важным шагом в изучении древней истории человечества. Какие ещё тайны хранят останки древних людей? Учёные надеются найти ответы в ближайшее время!