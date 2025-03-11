Бородин заявил о покушении: директор Аллы Пугачёвой ответила на обвинения

Елена Чупракова, директор народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, считает обвинения в подготовке покушения на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина смешными.

В беседе с "Абзацем" она заявила, что не видит смысла комментировать подобные новости. По её словам, скорее всего, это Бородин испытывает личную неприязнь к Алле Пугачёвой, а не наоборот.

При этом она не стала отвечать на вопрос, будет ли исполнительница, уехавшая жить за границу, подавать ответный иск.

Виталий Бородин сообщил, что обратился к главе ГСУ СК РФ по городу Москве, генерал-майору юстиции Андрею Стрижову, с заявлением о том, что на его жизнь готовилось покушение по заказу Аллы Пугачёвой. Мужчина утверждает, что находится в опасности.

Общественник уверен, что мотивом могли послужить его требования лишить певицу званий и государственных наград. К тому же он выступал за то, чтобы присвоить Пугачёвой статус иностранного агента.