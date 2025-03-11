Курс доллара в 2025 году: укрепится ли рубль или ждут новые рекорды?

К концу 2025 года доллар может подешеветь до 65-75 рублей, если российская экономика получит поддержку в виде роста цен на нефть, улучшения геополитической ситуации и частичного снятия санкций. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаил Косов, его слова передает Bankiros. ru.

Экономист подчеркнул, что при текущих условиях наиболее вероятный курс доллара составит 80-90 рублей, а евро — 85-95 рублей. Однако возможен и негативный сценарий.

"Если конфликты обострятся или Запад введет новые санкции против экспорта российских энергоносителей, то курс может подняться до 100 рублей за доллар и выше", — отметил Косов.

Таким образом, рубль остается зависимым от внешних факторов. Что ждет российскую валюту — укрепление или новое падение — во многом зависит от политических и экономических решений крупнейших стран мира.