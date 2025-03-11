Суджа под огнем: дрон снял разрушенный город с воздуха

Дрон снял с воздуха город Суджу в Курской области, который находится под контролем ВСУ. Кадры, опубликованные в Telegram-канале "Два майора", показывают разрушенные дома и поврежденные здания.

"Суджа. Вернее то, что от нее осталось…", — отмечает автор видео.

Тем временем в пригородах Суджи идут бои. Российские войска продвигаются в промзоне, а оставшиеся силы ВСУ были стянуты в город. Ранее сообщалось, что украинские военные бежали из Николаевки под Суджей, опасаясь окружения.

Один из российских бойцов рассказал, что часть украинских солдат остается на позициях, так как боится командования.

Последние дни ознаменовались активными наступательными действиями российской армии в Курской области. ВСУ вынуждены отступать, а линия фронта смещается все ближе к границе.

Эксперты считают, что развитие событий в этом регионе может значительно повлиять на общий ход боевых действий.