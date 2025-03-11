От дружбы до любви: Шаман рассказал о зарождении отношений с Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, поделился историей о том, как зарождались его романтические отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

9 марта на сольном концерте артист объявил со сцены, что они с Екатериной встречаются. Более того, они поцеловались на глазах у собравшейся публики. Оказалось, что за час до этого события Шаман дал интервью "Москве 24", в котором рассказал о том, как они стали ближе.

"Впервые мы встретились с Екатериной 13 июня 2023 года. С тех пор мы дружим и занимаемся общим делом. Часто видимся во время командировок", — отметил певец.

Шаман также подчеркнул, что они постоянно пересекались на различных турах, поскольку оба выступают перед молодёжью.

Ярослав Дронов развёлся со своей бывшей супругой Еленой Мартыновой в октябре 2024 года. После этого в интернете появились слухи о его романе с Екатериной Мизулиной. Однако долгое время они утверждали, что просто дружат.