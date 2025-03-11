Не умеет копить: из-за долгов Саша Бортич снималась в проходных фильмах

Актриса Саша Бортич поделилась, что иногда ей приходилось соглашаться на участие в кинопроектах, не особенно её привлекавших, из-за финансовых трудностей.

В интервью журналу "Собака" она рассказала, что иногда бывает так, что приходится работать в тех проектах, на которые тебя утвердили. По её словам, не всегда есть возможность выбирать из нескольких интересных предложений.

"Конечно, я часто отказываюсь от участия в проектах и не прохожу все пробы из-за некачественных сценариев. Но иногда мне всё же приходилось соглашаться на что-то, потому что все остальные проекты отпали, а нужно было как-то жить", — объяснила актриса.

Саша Бортич не скрывает, что в трудные времена ей приходилось брать деньги в долг. Она призналась, что не умеет правильно распоряжаться своими финансами — откладывать или инвестировать их так, чтобы они постоянно приносили доход.