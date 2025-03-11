Байкал станет океаном? Геолог предсказал грандиозные изменения

Озеро Байкал может превратиться в пресноводный океан. Такое мнение выразил геолог Станислав Завацки.

По словам эксперта, тектонические процессы расширяют разлом в Евразийской литосферной плите. Если они продолжатся, то через миллионы лет Байкал займет огромную территорию – от Восточной и Средней Сибири до Урала.

«Байкал можно будет сравнивать с океаном», — отметил Завацки.

Он также добавил, что изменения затронут не только сам водоем. В результате эрозии исчезнут горные массивы, а новый гигантский водоем станет уникальной частью глобальной экосистемы.

Тем временем ученые по всему миру продолжают открывать новые загадки природы. Недавно специалисты Университета Ньюкасла обнаружили в Антарктиде загадочный объект, который напоминал портал. Позже выяснилось, что это редкое природное образование.