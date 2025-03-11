США теряют влияние: военные победы России меняют баланс сил

Успехи российской армии на поле боя значительно изменили дипломатический расклад, снижая возможности США для маневра в мирных переговорах. Такое мнение выразил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, его слова передает газета Global Times.

«Поскольку успехи России на поле боя повысили ставки за столом переговоров, они также создали дисбаланс сил, так как это нарушает план США по переговорам о прекращении огня», — отметил эксперт.

По его мнению, Вашингтону становится все сложнее выстраивать свою стратегию мирного урегулирования, поскольку перспективы переговоров остаются неясными.

Тем временем президент России Владимир Путин 28 января заявил, что готов к переговорам с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет полномочий подписывать официальные документы. По его словам, для начала переговоров Киев должен отменить указ о запрете на диалог с Москвой. Однако сделать это может только председатель Верховной Рады.

Эксперты считают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько изменится баланс сил на поле боя и какие шаги предпримут ключевые игроки конфликта.