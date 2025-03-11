Время зарабатывать: назван лучший момент для открытия вклада

Сейчас лучшее время для открытия банковского вклада, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он отметил, что из-за рекордно высокой ключевой ставки – 21% – процентные ставки по вкладам остаются очень выгодными.

«Если кого-то интересует вклад, то для открытия вклада сейчас самый лучший момент. Потому что ключевая ставка на беспрецедентно высоком уровне — 21 процент», — рассказал Беляев.

Эксперт считает, что покупка валюты сегодня – более рисковое вложение:

«Это надо, чтобы рубль дешевел по отношению к иностранной валюте на 20 процентов в год. Мы такого падения курса рубля по отношению к доллару не наблюдаем», — объяснил он.

Также Беляев предостерег от вложений в финансовые пирамиды и рискованных инвестиций в криптовалюту и майнинг:

«Как правило, это в чистом виде мошенники. Равным образом очень рискованные игры с криптовалютой. Майнинг — это тоже такое дело. Он выгоден только тем, кто работает на ворованной электроэнергии, то есть кто не платит за электроэнергию. Но нелегальное подключение к электросетям называется по-русски воровством», — заключил экономист.

Тем временем Банк России продлил ограничения на снятие валюты еще на полгода. Граждане, открывшие валютные счета до 9 марта 2022 года, по-прежнему могут снять не более 10 тысяч долларов или их эквивалент в евро, если еще не воспользовались этой возможностью. Остальную сумму можно только конвертировать в рубли.

Эксперты советуют воспользоваться возможностью высоких ставок по вкладам, так как в будущем они могут снизиться.